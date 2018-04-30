Facebook'ta yeni dönem!

Facebook’un bu yılın başında test ettiğini onayladığı Reddit benzeri artılama ve eksileme tuşları kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Dünyanın en büyük sosyal ağı, herkese açık paylaşımların altına yapılan yorumların pozitif ve negatif şekilde oylanmasını sağlayan, bu şekilde platformdaki tartışmaların kalitesini artırmaya hizmet edecek yeni özelliğini kullanıcılara sunmaya başladı.

Facebook’a göre eksileme tuşu, kullanıcıların kötü niyetli ve saygısız yorumları gözden düşürmelerini sağlayacak. Ancak bu tuşun ‘beğenmedim’ tuşu olarak görülmesi ve subjektif olarak kullanılması kuvvetle muhtemel.

Yorumlara artı ve eksi oylar verilmesini sağlayan platformların başında Reddit geliyor. Bu platformun mihenk taşlarından birini oluşturan bu özellik, burada da çoğunlukla anlaşmazlıklar ve beğenmeme gibi durumlarda kullanılıyor. Ancak buna rağmen işlevsel olduğunu söylemek gerek.

Facebook’a göre bir yorumu eksilemek onun ‘‘kötü niyetli ve saygısız’ olduğunu belirtmekken, artılamak ise onun ‘bilgi dolu ve işe yarar’ olduğu anlamına geliyor.

Şu an için çoğunlukla Avustralya ve Yeni Zelanda’daki kullanıcılar için sunulan özelliğin dünyanın geri kalanına ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor.