Black Mirror dizisi gerçek mi oluyor?

Dizide nesli tükenen arılara alternatif olarak lanse edilen robot arılar Harvard Üniversitesi'nde lanse edildi. Arı şeklindeki ufak robot arıların, polenleri taşımak için kullanılacağı belirtildi.

Teknolojinin olumsuz özelliklerini izleyiciye sunan Netflix yapımı Black Mirror dizisi gerçek oldu. Dünyanın saygın eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi’nin geçtiğimiz yıllarda yaptığı robot arının ardından bilim dünyası heyecan verici bir açıklama yaptı. ABD’de görevli bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, özel olarak geliştirilen drone’ların detaylı haritalarla eşleştirilerek istenilen konuma ulaştırılabileceği ve arıların ortadan kaybolması durumunda müdahale edebileceğini, polenleri taşıyabileceği belirtildi.

Önceden programlanan arı boyutundaki droneların polenleri taşımak için kullanılacağı ifade edilirken ABD’li ve Japon uzmanlar tarafından geliştirilen bu ufak drone’un bazı bölgelerde kullanılacağı açıklandı. Bu alanda önde gelen isimlerden biri olan Profesör Shashi Shekhar, “İki yıl içerisinde ABD’nin bu alanda vereceği fon onaylanacaktır. Arı kolonilerinin neden çöktüğüne dair araştırmalar devam ediyor ve şu anda geliştirdiğimiz bu robot sadece bir kurtarma planıdır. Eğer arılar ortadan kaybolursa sonra ağaçlar sonra ortadan gider ve böyle böyle süreç devam eder” ifadesini kullandı.

ABD’li uzmanlar, detaylı bir harita hazırlayarak arıların bu alanda dolaşmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıklarken Minnesota Üniversitesi’nde görevli Profesör Shekhar, “Eğer detaylı bir harita yaparsanız, arıları bunlara yönlendirebilirsiniz. Örneğin 1000 arınız var ve 1 numaralı arıya, ilk 10 çiçeğe gitmesi gerektiğini komut edebilirsiniz. Aynı bir kargo gibi önceden programlayabilirsiniz” diyor.

BLACK MIRROR’DA ARILAR KATİL OLMUŞTU

Netflix yapımı Black Mirror’ın 2016’da yayınlanan Hated in the Nation isimli bölümde Londra’da yaşanan gizemli ölümlerle birlikte başlatılan bir soruşturma merkeze alınıyordu. Bölüm sonunda, insanlığı kurtarmak için geliştirilen robot arıların, sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlarla birlikte o sıralarda “ülkede en çok nefret edilen insanı” öldürdüğü ortaya çıkmıştı.