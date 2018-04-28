Microsoft akıllı telefonda sona geldi

Microsoft’un geliştirmek için yoğun çaba harcadığı ancak uygulama yetersizliği başta olmak üzere çeşitli sıkıntılar nedeniyle devam ettiremediği mobil işletim sistemi Windows Phone için sona gelinmişken şirket hala Windows’lu akıllı telefonlarını tüketicilerle buluşturmaya devam ediyordu.



Microsoft, aldığı nihai kararla birlikte resmi internet sitesindeki akıllı telefon stoklarını güncelledi. Yeni stok güncellemesiyle birlikte Microsoft artık kendi mağazalarında Windows işletim sistemli akıllı telefonların satışını gerçekleştirmeyecek.

Aslında bir süredir Microsoft, güncel sürüm desteğini kesmesi ve yeni Windows Phone’lu akıllı telefon duyurmamasıyla birlikte bu telefonların satışına da devam etmeyeceğinin işaretlerini veriyordu. Stokların tamamen kaldırılmasıyla birlikte artık Microsoft’un da Windows Phone telefon satışı yapmayacak olması, Windows Phone platformunun tamamen sonuna gelindiğini net bir şekilde işaret ediyor.