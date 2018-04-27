Kesik baştaki beyni 36 saat yaşattılar

ABD'deki Yale Üniversitesi'nde bilim insanları kesik kafadaki bir beyni 36 saat boyunca canlı tutmayı başardı. Deney, bir domuz kafası üzerinde gerçekleştirildi.

ABD'de bilim dünyasını heyecanlandıran bir deney gerçekleştirildi.

Araştırma nörobilimci Nenad Sestan liderliğinde yürütüldü.

Bilim insanları domuza ait beyni canlı tutmak için BrainEx adında karmaşık bir sistem kullandı ve oksijen bakımından zengin bir sıvının organ boyunca dolaşmasını sağladılar.

Bu araştırma, beynin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olmakla birlikte, kanser ve demans gibi birçok hastalığın tedavisine katkıda bulunacak.

San Diego'daki California Üniversitesi'nden nörobilimci Anna Devor, MIT Technology Review'a verdiği demeçte, bu çalışmanın beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı araştırmasına yardımcı olabileceğini ve bir “beyin atlası” çıkarılmasına olanak sağlayacağını söyledi.