Alan adları için yerli arama motoru

Yeni bir domain çözümü ile karşımıza çıkan DOFO Teknoloji, ana projesi olan Dofo‘yu beta olarak kullanıma sundu.

WEBRAZZİ- Geçtiğimiz Mart ayında domain davalarına odaklanan yerli bir girişim olan DNDisputes‘ten sizlere bahsetmiştik. Hatırlatmak gerekirse DNDisputes, Macit Tuna ve Sacit Tuna tarafından kurulan İstanbul merkezli DOFO Teknoloji‘nin çözümlerinden biriydi. Yeni bir domain çözümü ile karşımıza çıkan DOFO Teknoloji, ana projesi olan Dofo‘yu beta olarak kullanıma sundu.

Şu an için 5 kişilik bir ekip tarafından yönetilen Dofo, kayıtlı tüm alan adları arasında arama yapabilme, bir alan adı ile ilgili tüm bilgileri tek bir yerde toplama gibi özellikler sunuyor. Kısacası alan adları için bir arama motoru olarak hizmet veren Dofo, yaklaşık 1,5 yıldır geliştiriliyor.

330 milyonu aşkın alan adı

Sisteminde kayıtlı 330 milyon alan adı ile ilgili ayrıntılı bilgiler sunan Dofo, bir alan adının kayıtlı olup olmadığı, kayıt tarihi, bitiş tarihi, sahibi gibi kimlik bilgileri, alan adının kullanılıp kullanılmadığı, satışta olup olmadığı, daha önce satılmışsa satış bilgisi, alan adı ile ilgili dava açılıp açılmadığı gibi tüm bilgileri tek bir sayfada kronolojik olarak kullanıcı ile paylaşıyor.

Şu ana kadar milyarlarca veriyi işleyen Dofo, sunucuları ile her gün tüm interneti tarayarak en güncel bilgileri kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Tabii ki Dofo’nun rakipsiz bir servis olmadığını da ekleyelim. Domaintools, Domainiq ve Whoisology gibi rakiplere sahip olan Dofo, hedeflediğim kullanıcı segmenti ve tamamen ücretsiz olması ile rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Dofo tüm internet kullanıcılarının alan adları ilgili bilgilere kolay bir şekilde ulaşmasını hedeflerken rakipleri ise alan adı profesyonellerine hitap ediyor. Rakiplerine oranla daha fazla kaynağı ziyaret ederek bilgi toplayan Dofo, ayrıntılı arama yapma imkanı da sunuyor.

Alan adı kayıt firmaları ve pazar yerlerine akıllı reklam seçenekleri ve kayıt / satış aracılığı ile bir gelir modeli oluşturan Dofo, yakında alan adı kayıt firmaları için büyük veri analiz hizmeti sunmaya da başlayacak. Önümüzdeki ay itibariyle platformuna Türkçe başta olmak üzere ondan fazla dil desteği ekleyecek olan Dofo, oldukça önem verdiği alan adı takip özelliğini ise iki ay içinde kullanıcılarına sunmayı istiyor.