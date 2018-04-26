GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 5'te büyük başarı yakalayan Rockstar Games, serinin yeni oyunu GTA 6'yı ne zaman kullanıcılarıyla buluşturacak?

2013 yılında oyunculara sunulan GTA 5, GTA takipçilerinin de alıştığı üzere harita noktasında yine ABD'deydi. Kullanıcılarına sunduğu grafikleriyle oyuncular tarafından beğenilen oyunun bir sonraki serisi GTA 6 hakkında da sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bakalım, GTA 6 nasıl olacak?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyun hakkında önceden gelen sızıntılar Rockstar Games'in Red Dead Redemption 2 ve GTA 6 için mo-cap yani motion capture (hareket yakalama) özelliğine çalıştığı üzerineydi. GTA 5 2013 yılında tanıtılmış ve ilk olarak Xbox 360 ve PS 3 konsolları için sunulmuştu. Halen daha oyun oynanmaya devam ediyor.

Şirketin GTA 5 başarısının ardından oyuncular gözlerini GTA 6'ya çevirmiş durumda. Gelen sızıntılar üzerine GTA 6'da ana karakter bu sefer bayan olabilir. Ayrıca, bu oyunda alışılagelmiş Amerikan Rüyası yerine harita olarak Tokyo seçilebilir. Ek bilgi olarak şirket, bundan önce bir Tokyo macerasına kalkışmıştı, ancak oyun bazı aksilikler nedeniyle rafa kaldırılmış ve bir daha tanıtılmamıştı. The Know tarafından paylaşılan habere göre oyuncular GTA 6'yı biraz daha bekleyecek. Halen daha gelişme aşamasında olan GTA 6, söylenenlere göre 2020'den önce piyasaya sürülmeyecek. Oyunun 2019 yılında bir tanıtımı gerçekleşmesi ve resmi olarak 2020 yılında oyunculara sunulması bekleniyor.