İnsanoğlunun ölümsüzlüğe ulaşacağı tarihi açıkladı

Ünlü fütürist Dr Ian Pearson İngiliz basınına verdiği bir demeçte insanoğlunun ölümsüzlüğe ulaşacağı tarihi açıkladı. Benzer bir iddia geçtiğimiz yıllarda Teknoloji devi Google’ın baş fütüristi Ray Kurzweil'dan da gelmişti.