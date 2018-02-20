İnsanoğlunun ölümsüzlüğe ulaşacağı tarihi açıkladı

Ünlü fütürist Dr Ian Pearson İngiliz basınına verdiği bir demeçte insanoğlunun ölümsüzlüğe ulaşacağı tarihi açıkladı.
İnsanoğlunun tarih boyunca en büyük hayali olan ölümsüzlük önümüzde 32 yıl içinde yani 2050 yılına geldiğimizde gerçek olacak.
Bu iddianın sahibi ünlü fütürist Dr Ian Pearson. İngiliz basınına konuşan Pearson 1970’den sonra doğacak çoğu kişinin ölümü tatmayacağını öne sürdü.
Genetik mühendislik alanında ciddi ilerlemeler olduğunun altını çizen Pearson, 2050 yılına geldiğimizde gelişen yapay zeka, robotik bendenler ve genetik mühendisliğindeki ilerlemeler sayesinde insanoğlunun doğduğu bedene ihtiyacı kalmayacağı iddiasında.
İnsanoğlunun bilincinin makinelere yüklenebileceğini savunan Pearson, bilincin korunması sayesinde vücudun ölmesi durumunda bile kişinin başka bir bedende yaşayacağını öne sürdü.