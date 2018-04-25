Spotify kullananlar dikkat: Tamamen değişti

Dünya genelinde tüm kullanıcılara sunulacak olan yeni mobil tasarıma sahip Spotify'ın ücretsiz versiyonu, kullanıcılar için pek çok yeni özellik sunuyor.

Dünya genelinde tüm iOS ve Android kullanıcılarına sunulacak olan, yeni mobil tasarıma sahip Spotify’ın ücretsiz versiyonu (Free on Spotify), müzik dinleme deneyimini kullanıcılar için daha kişisel hale getiren pek çok yeni özellik sunuyor.

“Kullanıcılarımız bize her zaman, müziği keşfetmenin ve müzik dinlemenin kişisel bir deneyim olduğunu anlatıyor ve biz de Spotify’ı ücretsiz kullanan müzikseverlerin yaşadıkları deneyimi tam da buradan yola çıkarak zenginleştiriyoruz” diyor Spotify Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Babar Zafar. “Bu Spotify için değişimin başlangıcı ve biz kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını yansıtan yenilikler yapmaya devem edeceğiz. Bu sadece, kullanıcılara platforma girdikleri ilk günden itibaren daha kişisel ücretsiz bir deneyim sunmakla ilgili değil; aynı zamanda sevdikleri şarkıları ne zaman nereden isterlerse bulmaları ve dinlemeleri için onlara müzik dinleme deneyimlerinde daha çok kontrol imkanı verme isteğimizle de ilgili”.

Seç-Dinle Çalma Listeleri

Spotify tüm kullanıcıların hem yeni sanatçıları keşfetmeleri hem de daha önce beğendikleri şarkılara dönebilmeleri için müzik dinleme deneyimlerde onlara daha fazla kontrol imkanı sunuyor. Kullanıcılar bundan böyle, 15 seç-dinle çalma listesi içerisinden herhangi bir şarkıyı seçip dinleyebilecek - artık şarkıları atlamak ya da sevilen şarkıların gelmesi için shuffle’ı beklemek yok. Her kullanıcının kişisel müzik zevkine dayanarak sunulan seç-dinle çalma listeleri kullanıcıların kendisine özel olacak ve RapCaviar ile Viva Latino’dan Ultimate Indie ile Alternative R&B’ye kadar Spotify tarafından hazırlanan çalma listelerini içerebildiği gibi, Discover Weekly, Release Radar ve Daily Mix gibi kişiselleştirilmiş çalma listelerinden de oluşacak.

Çok Daha Kişiye Özel

Spotify’ın ücretsiz versiyonunda, kullanıcıların sevdikleri şarkılara ulaşmaları ve kişiselleştirilmiş yeni müzikler keşfetmeleri artık hiç olmadığı kadar kolay. Spotify, kullanıcılar platforma girdiklerinde en sevdikleri sanatçıları sorarak kullanıcıların müzik zevklerine uygun Daily Mix gibi kişiselleştirilmiş çalma listeleri sunacak. Söz konusu yeni çalma listelerine Ana Ekran’dan kolayca ulaşılabilecek ve kullanıcıların dinleme alışkanlıklarına göre sık sık güncellenecek.

Kullanıcılar, müzik dinlerken hangi şarkı ve sanatçıları sevdiklerini BEĞEN (ya da GİZLE ) ikonlarıyla belirleyebilecek. Kullanıcıların sevdikleri şarkıları Favorileri çalma listesine kaydetmek için BEĞEN ikonuna, dinlemek istemediği şarkıları gizlemek için ise GİZLE ikonuna tıklamaları yeterli. Şarkı önerileri kullanıcılar dinlemeye devam ettikçe ve tercihlerini belirttikçe gelişecek.

Kendi Çalma Listelerinizi Oluşturun

İster sabah sporuna eşlik etsin ister hafta sonu partisine, çalma listeleri ruh halini belirlemekte büyük önem taşıyor. Artık, Spotify üzerinden çalma listesi oluşturmak ya da düzenlemek de çok daha kolay. Kullanıcıların sadece çalma listesine bir isim vermeleri, platform üzerinden istedikleri şarkıları aramaları, önizleme yapmaları ve çalma listesine eklemeleri yeterli. Şarkılar kaydedildikçe, Spotify kullanıcının beğeneceğini düşündüğü yeni şarkılar önermeye devam edecek.

Data Saver ile Daha Az Mobil Veri Kullanarak Müzik Dinleyin

Dünya genelinde Spotify’ın ücretsiz versiyonunu kullanan müzikseverlerin pek çoğu, mobil veri kullanımının hacminden dolayı diledikleri zaman müzik dinleme zevkini yaşayamıyor. Spotify bu nedenle, müzik dinlerken daha az mobil veri kullanımı sağlamak üzere müzik dinleme deneyimini optimize eden bir özellik olan Data Saver’ı tasarladı.

Bu yeni ücretsiz deneyime, iOS ve Android üzerinden erişilecek ve gelecek haftalarda tüm pazarlarda global olarak kullanıcılara sunulacak.