NASA, Mars'ta yaşam arayışına dair yanlış bilinenleri düzeltti

Şu an NASA’nın son Mars misyonu olan InSight Lander’da görevli olan Burke, insanların Mars’a gitmeye dair bilmediği ya da yanlış bildiği bazı bilgileri üç maddede açıklıyor

BBC'nin haberine göre, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde uçuş analisti olarak çalışan Caley Burke, roketlerin rotalarını ve doğru yere inmelerini sağlamak ile görevli. Şu an NASA’nın son Mars misyonu olan InSight Lander’da görevli olan Burke, insanların Mars’a gitmeye dair bilmediği ya da yanlış bildiği bazı bilgileri üç maddede açıklıyor

MARS’A 26 AYDA BİR GİDİLEBİLİYOR

1) İnsanlar artık Mars’a bir roket yollamanın kolay olduğunu düşünebilirler. Ancak NASA çalışanları için bu zorlu ve değişken bir süreç. Mars’a sadece 26 ayda bir roket fırlatılabiliyor. 6 ve 10 aylık bir süreç içinde Mars’ın konumunun nerede olacağını belirleyebilmek için çok ince hesaplamalar yapmak gerekiyor. Burke durumu ‘bir vericiye top fırlatmaya’ benzetiyor. Burada roketin yönünün, eğiminin ve iniş şiddetini hesaplayıp kusursuz hale getirmek çok da kolay değil.

BURADAN YAŞAM GÖTÜRMÜYORUZ

2) NASA’nın Mars’a Dünya’dan direkt olarak ‘yaşam’ götürmek gibi bir niyeti yok. Başka bir gezegende yaşam arayışının ifade ettiği şeyin bu olmadığını söyleyen Burke, başka bir gezegende yaşam bulunursa bunun dünyadan oraya taşınan bir yaşam olmasını istemediklerini söyledi. Yani NASA’nın ilk hedefi, buradan başka gezegenlere yaşam aşılamak ve taşımak değil, o gezegende bunun kendi kendine oluşup oluşamayacağını anlamak. Bu yüzden dünyadan gidecek olan kirliliğin sadece Mars değil güneş sistemindeki gezegenlerin atmosferlerini de korumakla yükümlü çalışanlar var.

HÂLÂ ROBOTLARDAN AKILLIYIZ

3) NASA’nın Mars’ı keşfetmesi için gezegene gönderdiği yetenekli ve dayanıklı robotlar var ve hepsi bilgi elde etmede oldukça başarılılar. Ancak Burke’ye göre insanların araştırma ve veriyi işleme yöntemleri hala tüm robotlardan ve yapay zekalardan üstün. Birçok kuruluşun ve NASA’nın da Mars’a insan gönderebilmek için çalışmasının sebebi bu.