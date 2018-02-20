Apple çalışanları cam duvarlara çarpıyor

Apple çalışanları, yeni genel merkezlerinin cam duvarlarına çarptıkları için küçük çaplı yaralanmalar yaşıyor. Bazı çalışanların başında kesikleri oluştuğu belirtildi.

Apple’ın yeni genel merkezinin cam duvarlardan oluşması, ufak çaplı yaralanmalara yol açtı. Cam duvarlara çapan bazı çalışanların başlarında kesikler oluştu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, teknoloji devi Apple’ın, ABD’nin California eyaletindeki yeni genel merkezi cam duvarlardan oluşuyor.

Cupertino şehrinde bulunan genel merkez cam ile çevrili bir “uzay gemisi” şeklinde tasarlandı. ABD medyasında çıkan haberlerde, çalışanların sürekli cam duvarlara çarptığı, bu yüzden ufak yaralanmaların gerçekleştiği belirtildi.

Henüz hastaneye kaldırılan bir çalışan olmazken, bazı çalışanların başlarında ufak kesikler oluştu. Özellikle çalışanların ellerinde Apple’ın akıllı telefonu iPhone ile yürümelerinin dikkatlerini dağıttığı ve cam duvarlara çarpmalarına yol açtığı vurgulandı.

NOTLAR TASARIMI BOZUYOR GEREKÇESİYLE KALDIRILDI

Bazı duvarlara dikkat çekmek için notlar yapıştırıldığı, ancak daha sonra bu kağıtların tasarımı bozduğu gerekçesiyle kaldırıldığı aktarıldı. Bloomberg’e konuşan bir çalışan, çalışanların dikkatini çekmek için duvarlara başka uyarı işaretlerinin konduğunu söyledi.

JOBS, UZAY ARACI ŞEKLİNDE BİR BİNA İSTEMİŞTİ

Binada gerçekleşen iş kazalarıyla ilgili Apple sözcüsü bir yorumda bulunmadı. Apple daha önce de binalarının tasarımı yüzünden zor anlar yaşamıştı. 2011 yılında 83 yaşındaki Evelyn Paswall adlı bir müşteri Apple mağazasının camdan duvarına çarparak burnunu kırmış, bunun üzerine dava açmıştı.

Apple Park adı verilen bina geçtiğimiz yıl açılmıştı. Ancak çalışanların çoğu bu yıl başından itibaren binaya taşınıyor. Binanın tasarımı, şirketin 2011 yılında hayatını kaybeden kurucusu Steve Jobs’ın vizyonundan esinleniyor. Jobs, açılacak yeni binayı yıllar önce “yere inmiş bir uzay aracı” olarak hayal etmiş ve camdan tasarlanmasını istemişti. Binanın tasarımı ise mimar Norman Foster’a ait.