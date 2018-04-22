Yapay zeka ile aşk gerçeğe dönüşüyor

Bilim kurgu filmlerinde görmeye alıştığımız yapay zeka ile aşk gerçek oluyor. Çinli teknoloji devi Huawei, yapay zekanın duygusallaşacağını ve akıllı asistanların insanları anlayıp onlara duygusal tepkiler vereceğini açıkladı.

CUMHURİYET/ Teknoloji dünyasının gözü bu hafta Çin’in Silikon Vadisi olarak bilinen Shenzhen’de gerçekleştirilen Huawei Global Analyst Summit (HAS) 2018’deydi. Bu yıl HAS’ta konuşulan konuların başında dünyayı çepeçevre saracak bulut teknolojileri, hayatı kolaylaştıracak yapay zeka ve yakın gelecekte yaşayacağımız akıllı şehirler geldi.

Huawei yöneticilerinin zirvede verdiği mesajlardan en önemlisi yapay zekayı nasıl bir noktaya getirecekleri oldu. Şirketin üzerinde çalıştığı son projeye göre yapay zekanın insanlarla konuşma biçimi değişecek. Yapay zeka asistanları insan hayatına daha iyi adapte olabilmek için duygusallaştırılacak. İnsan duygularını anlayıp bu duygusal durum içerisinde insanlarla iletişime girecek. Asistanlar ile insanların duygusal ihtiyaçları da giderilmeye çalışılacak.

SENARYO İLHAM OLDU

Yani tıpkı ‘Black Mirror’ dizisinde ve 2014 Oscar Ödülleri’nde En Özgün Senaryo Ödülü’nü kazanan ‘Her’ (AŞK) filmindeki başrol oyuncusu Theodore’nin yapay zeka ile duygusal bir ilişki yaşaması gibi siz de bu duygusallaştırılmış asistanlar ile etkileşime geçebileceksiniz. Yapay zekalara sahip robotlar eve geldiğinizde size bir aile bireyi gibi davranıp hatır soracak. Kızdığı zaman size tavır alacak. 2 gün sizi ihmal ettiğinde dönüp kendini affettirmeye çalışacak. Belki de siz de onun bu ilgisine karşı ona duygusal olarak bağlanacaksınız.

Hatta Huawei yöneticileri de bu projenin bilim kurgu filmlerinden ilham alındığını belirterek bunun etkili olması için yazılımın doğru kurgulanması gerektiğini aksi taktirde kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Vatan'da yer alan habere göre, yapay zeka asistanları ile duygusal etkileşim sağlamak istediklerini belirten Huawei’nin Tüketici Grubu Başkan Yardımcısı Felix Zhang, “Şu anda günde 110 milyon Çinli şirketin sesli asistanını kullanıyor. Bu büyük bir veri ve sürekli projeyi geliştirmemizi sağlıyor. Yakında akıllı telefonları kullanmak için onlara dokunmaya gerek duymayacağız. Her şeyi sesli komutlarla yürüteceğiz” dedi.

YÜZDE 85'İ BULUTA TAŞINACAK

2015’te tüm kurumsal firmaların yüzde 85’i hizmetlerini bulut teknolojisi üzerinden verecek. Verilerin yüzde 80’i kullanıma açılacak. Şirketlerin yüzde 86’sı yapay zekaya geçecek.

20 MİLYAR BAĞLANTILI EV

Huaweı akıllı ev çözümlerinin yeterince yaygınlaşmadığını ancak önümüzdeki 7 yılda hızlı bir aşama kaydedileceğini öngörüyor. 2018’de akıllı robotların penetrasyon oranı yüzde 1.5 ve bu robotların çoğu yeri süpürme gibi basit işlevlere sahip. 2025’te akıllı ev sayısı dünyada 20 milyarı aşacak ve akıllı robotların penetrasyon oranı yüzde 12’ye çıkacak.

Zirvede Huawei’in Küresel Sektör Vizyon Raporu (GIV) 2025’i kamuoyuyla paylaşan Huawei Stratejik Pazarlama Direktörü William Xu, “Rapor, 2025 yılına kadar dünya çapında toplam bağlantı sayısının 100 milyara ulaşacağını, videonun toplam veri trafiğinin yüzde 89’unu oluşturacağını ve küresel şirketlerin yüzde 86’sının yapay zeka kullanacağını, bunun da 23 trilyon dolar değerinde bir dijital ekonomi yaratacağını öngörüyor” şeklinde konuştu.

HuaweI, zirvede analistlere 5G teknolojilere daha çok yatırım yapacaklarını anlatırken ilk 5G telefonunun 2019’un 2’nci yarısında piyasada olacağını açıkladı. Şirket bu cihazda kendi 5G modemini kullanmayı planlıyor. Cihazın büyük ihtimalle Huawei Mate 30 olması bekleniyor.