Maymun deneyleri yapan bilim insanlarına ceza geliyor

Almanya'nın Tübingen kentindeki soruşturmacılar, yaşları 49 ila 67 arasında değişen 3 bilim insanının, '3 maymun üzerinde deneylerini gerekenden geç sürede sonlandırdıklarını ve bu sayede hayvanların acı çekmesine yol açtıkları'nı söyledi.

BİLİM İNSANLARI DENEYİ 'ACISIZ ŞEKİLDE' SONLANDIRMADA GECİKMEKLE SUÇLANIYOR

Max Planck Enstitüsü'ne bağlı Biyolojik Sibernetik bölümünde yapılan deneyler 'hayvanların acı çektiğinin ortaya çıkması halinde acısız şekilde öldürülmeleri' şartıyla yetkililerin iznini almıştı.

Ancak soruşturmacılar "Deneyin sonlandırılması konusunda konulan şarta rağmen sanıklar hayvanların acısız çekilde öldürülmelerinde geciktiler ve dolayısıyla onların sağlık durumlarına ciddi ve kalıcı hasarlar verdiler" ifadelerini kullandı.

Almanya yasalarına göre suçun ciddiyetine bağlı olarak hayvanlara eziyet eden kişiler 3 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.