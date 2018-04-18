Dünya hızla dijitalleşirken, kişisel verilerin korunması da her geçen gün daha çok önem kazanıyor.

Geçen yıl siber güvenlik araştırmacıları Darkweb'de 41 GB boyutunda olduğu belirlenen 250'yi aşkın internet sitesine ait 1 milyar 400 milyon 533 bin 869 kişinin e-posta ve parola bilgisinin yayınlandığını tespit etmişti. Yani 7.6 milyar nüfusa sahip dünyada, yaklaşık her 8 kişiden 1'inin parolası biliniyor.

1.4 MİLYAR E-POSTA SIZDIRILDI

Sızan veritabanında kullanıcıların gerçek isimleri, parolalar ve e-posta adresleri ile birlikte IP adreslerinin yanı sıra ev ve iş adresleri de yer alıyor. Siber güvenlik dergisi ArkaKapı'da bu konu hakkında yapılan araştırma yayınlandı.

Buna göre, sızdırılan 1.4 milyar e-posta adresinin ne kadarının Türkiye'deki kullanıcılara ait olduğu da tespit edildi. Sızdırılan veriler içerisinde Türkiye'ye ait 1 milyon 112 bin 197 adrese ulaşıldı.

PAROLA “SANANE”

Türkiye'deki e-posta adreslerinin 4 bin 219'unun dernek ve vakıflara, 269 bin 902'sinin ticari kuruluşlara, 39 bin 469'unun üniversitelere, 38 bin 461'inin devlet kurumlarına, 472 tanesinin ise belediye kuruluşlarına ait olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kullanılan parolalar da incelendi. Buna göre, konunun uzmanları birçok kez uyarmasına rağmen Türkiye'de en çok kullanılan e-posta parolasının “123456” olduğu anlaşıldı.

İkinci sırada pek de farklı olmayan bir parola geldi: 123456789. Ardından sırasıyla, Qwerty, password, 11111, 12345678, abc123, 1234567, password1 ve 1234567890 en fazla kullanılan parolalar oldu. En çok kullanılan parola bilgisi ise sırasıyla, Ankara, Zeynep, İstanbul, sanane ve Fenerbahçe. (sözcü)