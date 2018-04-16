Far Cry 5 oyunundan çıkmak istemeyeceksiniz

HT Cumartesi'den İlker Karaş, uzun süredir beklenen oyun Far Cry 5'i değerlendirdi. İşte Karaş'ın yazısı...

Kötü adam klasmanında tanıdığımız sıra dışı karakter Vaas’ı hayatımıza katan ekip bu defa Amerika’da ortalığı birbirine katmak isteyen tarikat gibi bir kitleyi kurgulayarak ilerlemiş.

Size hikâyeden spoiler vermeden yapımı anlatacağım. Zira “Vay be!” diyeceğiniz çok yer var. Bu oyunda daha özgür ilerleyebiliyorsunuz. Açık dünya konsepti burada daha bir anlam bulmuş. 3 farklı bölgeyle başlayabileceğiniz serüvende sizi 150’den fazla görev bekliyor.

KÜREK KULLANMASI KEYİFLİ

Eskisi gibi mermi bolluğu ve hoplayıp zıplayıp adam vurmak yok. Hele ki oyuna benim gibi önerilen bölge yerine farklı bir bölgeden başlayanlardansanız epey acı çekeceksiniz. Ama daha zor ve keyifli... Simülasyon tadında değil, karşınızdaki ateş gücü ve sürekli kopan aksiyon fırtınaları sizi bunaltmaya yetiyor. Yine helikopterler, uçaklar, kamyonlar ve değişik araçlar kullanarak kocaman bir alanda görevinize ilerliyorsunuz. Yanınızda Wildlands’te olduğu gibi NPC’ler alabiliyorsunuz. Bu NPC’ler level atladıkça ekstra özellikler de kazanabiliyor. Onun haricinde sizin de bir yetenek ağacınız var. Perk’lerinizi dağıtarak oyun içinde farklı yeteneklere sahip olabiliyorsunuz. Önceki oyunlarda olduğu gibi silahları özelleştirebiliyorsunuz. Oyun boyunca bir otomatik tüfek, tabanca ve kürekle ilerledim. Evet kürek ve inanılmaz keyifli kullanması. Zorda kalınca kürekle çok düşmanı defettim başımdan.

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